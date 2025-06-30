Черчесов оценил перспективы Дзюбы

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность Артема Дзюбы к еще одному сезону.

"Насколько я видел, Дзюба в хорошем тонусе. Он зависимый игрок, моложе не стал, беговой потенциал стал меньше. Но любое его касание мяча со смыслом", - сказал Черчесов "Матч ТВ".

36-летний нападающий выступает за "Акрон", в составе которого в минувшем сезоне забил десять голов и отдал семь голевых передач. Дзюба является рекордсменом России по числу забитых мячей за карьеру. В активе форварда 240 голов.