Генсек РФС высказался о России в клубном рейтинге УЕФА

Максим Митрофанов считает верным вернуть нашим клубам их место в рейтинге УЕФА.

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– Ведется ли работа о возвращении российских клубов на место в клубном рейтинге, которое мы занимали до отстранения?

– Мы обозначили, что будем это обсуждать, когда нас вернут. Моя позиция, что нас должны вернуть на то место, откуда нас убирали – это 8-е место. Так надо ставить вопрос, бороться за это.

– Европейские страны поддерживают Россию в вопросе возвращения на международную арену?

– Надо разделять страны и федерации – большое количество иностранных ассоциаций, в том числе европейских, нас поддерживают. Есть страны, политики которых не поддерживают, а сами ассоциации поддерживают, но дальше они начинают разводить руками – это самое тяжелое, – отметил генеральный секретарь РФС.

С 2022 года российские клубы не принимают участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.