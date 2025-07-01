Судья объяснил, почему сразу не сообщил о предложении «Торпедо» сыграть договорной матч

СМИ стали известны показания футбольного судьи Максима Перезвы по делу о его попытке его подкупа со стороны московского "Торпедо".

© ФК "Торпедо"

Согласно показаниям Перезвы, он принял решение сообщить о получении от генерального директора московского "Торпедо" предложения о взятке (за победу, за пенальти в ворота соперника и удаление его игрока) только после того, как все три матча были сыграны. Несмотря на поступившие предложения, все три матчи были сыграны честно.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора "автозаводцев", а совладельца футбольного клуба Леонида Соболева. Оба обвиняемых были арестованы Мещанским судом Москвы.