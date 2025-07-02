Гендир «Крыльев Советов» раскрыл подробности ухода Осинькина

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян рассказал «Матч ТВ», что решение об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды было принято коллегиально.

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Осинькин покинул «Крылья» в конце мая. По итогам сезона‑2024/25 команда заняла 10‑е место в чемпионате России.

— Весенний отрезок чемпионата ассоциируется с взаимодействием команды и тренерского штаба Осинькина. После ничьей с «Краснодаром» показалось, что мы получили сбалансированный состав и максимально позитивную атмосферу. Но после нас сильно приземлили следующие два матча, после которых мы сплотились, познакомились поближе, провели много времени как формально, так и неформально. Стали выстраивать дружеский коллектив и атмосферу, чтобы добиваться целей вместе. Тренерский штаб Осинькина — неотъемлемая часть всей весенней части сезона. Такие решения, как уход, не принимаются единолично. Понятно, что есть совет директоров и его председатель, мы рассматривали разные варианты. Решение по уходу Осинькина принималось совместно. Не хочу отмечать какие‑то заслуги или озвучивать какие‑то мысли, которые потом будут додумывать, — сказал Тер‑Абрамян «Матч ТВ».

Осинькину 60 лет, он тренировал «Крылья» с 2020 года. Ранее он возглавлял «Чертаново» и «Кубань».

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