В "Динамо" высказались о возможном переходе Ивана Сергеева

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин ответил на вопрос о трансфере нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

"По моей информации, Сергеев игрок "Крыльев Советов". Можете прогуляться по Петровскому парку, он очень красивый. Может быть, увидите там Сергеева", - цитирует Гафина "СЭ".

Ранее сообщалось, что нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком московского "Динамо". Сумма трансфера составит 300-350 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Иван Сергеев провел за самарцев во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 результативные передачи. Рыночная стоимость 30-летнего форварда, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро, контракт футболиста с самарским клубом истекает летом 2027 года.