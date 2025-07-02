«Реал» победил «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного ЧМ

Завершился матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встречались мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу испанского гранда.

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На 54-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Торрес с передачи Трента Александер-Арнольда.

На стадии четвертьфинала соревнования «Королевский клуб» встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Монтеррей». На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира также вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду: