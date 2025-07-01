РПЛ опубликовала повестку общего собрания, которое состоится сегодня

Российская премьер‑лига (РПЛ) в Telegram‑канале опубликовала повестку общего собрания лиги, которое пройдет во вторник.

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На заседании будут рассмотрены стратегия развития РПЛ до 2030 года, модель распределения доходов и расходов лиги на сезон‑2025/26, а также будут избраны члены правления АФК «РПЛ». Начало — в 12:00 мск.

Сезон РПЛ стартует 18 июля. Прямые трансляции матчей смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.