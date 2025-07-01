Обзор исторического разгрома «Манчестер Сити» от «Аль-Хиляль» на КЧМ

Команда Пепа почти год не выигрывает трофеи. И их точно не будет до весны 2026-го.

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» устроили веселье в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Их встреча в штате Флорида — самое эпичное событие плей-офф (может, и всего турнира). Команды подарили игру с экстра-таймами, из которой победителем вышли… саудовцы!

Хотя первый тайм матча совсем не подразумевал равную борьбу. «Манчестер Сити» на протяжении 45 минут сминал «Аль-Хиляль». Команда Пепа Гвардиолы набила 2,08 xG, а саудовцы не нанесли ни одного удара в створ при 0,3 xG. Моменты «Сити» не посчитать даже на пальцах двух рук. На девятой минуте англичане закономерно открыли счёт: Райан Аит-Нури и Тейани Рейндерс разыграли красивую комбинацию, алжирец в итоге оказался в чужой штрафной. После прострела и рикошета мяч прилетел к Бернарду Силве, который переправил его в ворота Яссина Буну.

Гол «Манчестер Сити» получился скандальным. Игроки «Аль-Хиляля» стали сразу апеллировать к судье Хесусу Валенсуэле. И повод был: Аит-Нури во время комбинации подыграл себе рукой. Однако арбитр вместе с VAR посчитали, что Райан не действовал умышленно. Проверка заняла около трёх-четырёх минут. Затем Валенсуэла дал свисток о возобновлении игры, но футболисты «Аль-Хиляля» увидели повтор на экране и снова помчались спорить с судьёй. Безрезультатно: арбитр на весь стадион сообщил, что нарушения не было и гол никто не отменит. Не самое очевидное решение, которое точно будут обсуждать.

До конца тайма главным героем стал Буну. Голкипер «Аль-Хиляля» спас команду от нескольких пропущенных мячей. Всего за 45 минут марокканец совершил шесть сейвов. Он отразил опаснейшие удары Савиньо, Эрлинга Холанда, Бернарду Силвы и Йошко Гвардиола.

Что же нас ждало после перерыва! Команды выдали сумасшедшие 10 минут. Этот отрезок стал украшением матча (спойлер: не только он). «Аль-Хиляль» вышел на поле сверхмотивированным и сравнял счёт уже на 46-й минуте: форвард саудовцев Маркос Леонардо забил после серии отскоков. Сначала Жоау Канселу, Нассер Аль-Давсари и Малком пытались переправить мяч в ворота Эдерсона. Леонардо же с четвёртой попытки точно пробил головой. Не самый красивый, трудовой гол.

А уже через шесть минут экс-вингер «Зенита» Малком вывел «Аль-Хиляль» вперёд. Бразилец с российским паспортом убежал в быструю контратаку после стандарта «Сити» и уверенно переиграл Эдерсона. Симоне Индзаги триумфально поднял руки вверх, а «Аль-Хиляль» праздновал гол так, будто уже выиграл КЧМ.

Но радость продлилась недолго. И через три минуты Эрлинг Холанд сравнял счёт, буквально внеся мяч в ворота Буну после углового. Сумасшедший сюжет! Команды забили три мяча за 10 минут.

Затем темп встречи упал. Около получаса команды не создавали ничего опасного у чужих ворот. «Манчестер Сити» был инициативнее, «Аль-Хиляль» же действовал самоотверженно и терпел на своей половине. На 84-й минуте саудовцы пережили тревожный эпизод. Холанд с убойной позиции переправлял мяч в ворота «Аль-Хиляля» после углового, но защитник Али Ладжами вынес прямо с ленточки. А судья Валенсуэла указал на часы — гола не было.

Шести добавленных ко второму тайму минут не хватило, чтобы одна из команд забила. Хотя в концовке «Аль-Хиляль» даже создал неплохой момент, однако удар Леонардо заблокировала защита «Сити». Далее по программе — экстра-таймы.

И уже на 94-й минуте «Аль-Хиляль» снова вышел вперёд. Калиду Кулибали напомнил, насколько он физически силён: выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и точно пробил головой по воротам «Сити». Но и тут англичане нашли достойный ответ. Сработали замены от Гвардиолы: Райан Шерки сделал идеальную верховую передачу на набежавшего в штрафную Фила Фодена — англичанин сравнял счёт на 104-й минуте.

В экстра-таймах у «Сити» уже не доминировал. У команды будто кончились силы, а вот «Аль-Хилялю» хватило энергии на решающий момент. На 112-й минуте Сергей Милинкович-Савич здорово откликнулся на навес, однако Эдерсон совершил сейв. Мяч отскочил к Маркосу Леонардо, который вторым темпом внёс его в ворота «Сити». 4:3 в пользу саудовцев! Кто бы подумал о таком итоге до старта игры?

«Аль-Хиляль» в итоге довёл дело до победы. Гвардиола впервые потерпел поражение в матчах клубного чемпионата мира. Также ещё ни разу Пеп не пропускал более двух мячей на турнире. Мегасенсация!

Саудовцы сыграют в четвертьфинале с бразильским «Флуминенсе». Выходит, не зря «Аль-Хиляль» позвал Симоне Индзаги перед стартом клубного ЧМ. А «Манчестер Сити» остаётся без трофеев уже почти год (10 августа 2024-го был выигран Суперкубок Англии). Следующий шанс взять титул предоставится только весной 2026-го (если дойдут до финала Кубка лиги).