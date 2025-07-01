Президент «Сьона» высказался о будущем Миранчука в клубе

Президент «Сьона» Кристиан Константин поделился мнением о будущем полузащитника Антона Миранчука в клубе.

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«По Антону Миранчуку нет ни одного предложения ни от российских, ни от зарубежных клубов. Думаю, он останется с нами. Лично я бы очень хотел, чтобы Антон остался в «Сьоне». Он — лидер команды», – приводит слова Константина Sports24.ru.

9 сентября «Сьон» официально объявил о подписании контракта с Миранчуком. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что зарплата россиянина составит 1,2 миллиона евро в год. В чемпионате Швейцарии прошлого сезона полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». Летом 2024 года его контракт с «железнодорожниками» истек, после чего он покинул команду на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 5 млн евро.