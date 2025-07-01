«Сочи» могут исключить из РПЛ из-за Писарского

«Сочи» могут исключить из РПЛ из-за дела о ставке Владимира Писарского.

© ФК "Сочи"

«Источник утверждает, что результат стыкового матча между «Сочи» и «Пари НН» может быть аннулирован, если будет признан виновным подозревающийся в ставке на эту игру Владимир Писарский. В таком случае «Сочи» должно быть присуждено поражение 0:3 и клуб не должен играть в РПЛ. Помимо самой игры на ставках, футболист обвиняется в умышленной манипуляции результатом матча. Согласно документам Российского футбольного союза (РФС), любая игра, в которой было манипулирование результатом матча хотя бы одним лицом, считается договорной», – сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sport Baza.

30 июня Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

Позже стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф, который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.