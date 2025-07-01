Дюков оценил давление на Челестини из-за назначения в ЦСКА

Дюков о критике Челестини из-за работы в ЦСКА: «Это неправильно. Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления»
Александр Дюков оценил давление на Фабио Челестини из-за назначения в ЦСКА.
Швейцарский специалист ранее был назначен на пост главного тренера команды.
«Осуждаю такое давление на тренера. Это неправильно. Футбол и спорт должны быть вне политики. Такие случаи подтверждают, что футбол становится инструментом политического давления. Конечно, так быть не должно», – сказал президент РФС Александр Дюков.