У Гвардиолы самый высокий процент поражений за сезон в карьере – 28%. «Ман Сити» проиграл 17 из 61 матча
Пеп Гвардиола сейчас имеет самый высокий процент поражений за один сезон.
«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилалю» (3:4 в дополнительное время) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
В нынешнем сезоне английская команда под руководством Пепа Гвардиолы проиграла 17 из 61 матча.
Таким образом, испанец проиграл 28% матчей – это самый высокий процент поражений в его тренерской карьере за один сезон.