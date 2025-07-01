У Гвардиолы самый высокий процент поражений за сезон в карьере

Пеп Гвардиола сейчас имеет самый высокий процент поражений за один сезон.

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«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилалю» (3:4 в дополнительное время) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне английская команда под руководством Пепа Гвардиолы проиграла 17 из 61 матча.

Таким образом, испанец проиграл 28% матчей – это самый высокий процент поражений в его тренерской карьере за один сезон.