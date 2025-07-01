В РФС высказались о прохождении Писарским полиграфа

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о прохождении нападающим "Сочи" Владимиром Писарским полиграфа.

"Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Для нас это просто бумажка", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Сочи" Владимир Писарский сделал ставку на матч со своим участием. Сообщалось, что это был первый переходной матч с "Пари НН" (1:2) - по информации Metaratings, нападающий поставил на победу своей команды, а сам был удален в первом тайме встречи.

По итогам сезона-2024/2025 "Сочи" занял пятое место в турнирной таблице Первой Лиги и одержал победу над "Пари НН" в переходных матчах с общим счетом 4:3 и обеспечил для себя место в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.