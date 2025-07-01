В «Балтике» оценили трансферную кампанию клуба

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов заявил «Матч ТВ», что трансферная кампания клуба практически завершена, отметив, что в целом доволен ее итогами.

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В конце прошлой недели «Балтика» и марокканский клуб «Юнион Турага» достигли договоренности о трансфере в российскую команду полузащитника Аймана Мурида. Также в межсезонье состав калининградцев пополнили защитники Мингиян Бевеев и Элдар Чивич, полузащитники Стефан Ковач и Даниил Уткин, нападающие Тентон Йенне и Чинонсо Оффор.

— Можно сказать, что трансферная кампания почти закончилась, мы ей почти довольны. Допускаю, что еще 1–2 человека появятся, но это будет уже молодежь, — сказал Измайлов корреспонденту «Матч ТВ».

Новый сезон «Балтика» проведет в МИР Российской премьер‑лиге. Матчи первого тура пройдут с 18 по 21 июля.

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