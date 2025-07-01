Безуглов возглавил департамент науки и развития ЦСКА

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов возглавил департамент науки и развития армейцев.

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«Научная деятельность в клубе идёт давно и её результаты активно внедряются в практическую деятельность первой команды. Радует, что руководство клуба полностью поддерживает подобные инициативы, так как точно понимает, что современный элитный футбол будет ещё более конкурентноспособным за счёт внедрения лучших технологий с доказанной эффективностью. Уверен, что деятельность департамента поможет развитию всех специалистов ПФК ЦСКА. И подчеркну, что мы открыты к сотрудничеству, и уже в июле на клубном сайте будет создан специальный раздел, посвящённый деятельности департамента со всей контактной информацией и результатами деятельности», — приводит слова Безуглова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Сообщается, что департамент будет проводить научно-исследовательскую работу по темам, напрямую связанные со спортивной успешностью футболистов разных возрастов, а также искать и анализировать лучшие практики улучшения физической работоспособности игроков, оптимизации постнагрузочного восстановления. Будут продолжаться и регулярные тестирования физических качеств, спортспецифичных и когнитивных навыков футболистов всех команд ПФК ЦСКА и академий-партнёров.