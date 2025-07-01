РПЛ опубликовала состав членов правления на следующий сезон

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала в своём телеграм-канале состав членов правления на сезон-2024/2025. Туда вошли Александр Алаев (президент РПЛ), Евгений Мележиков (исполнительный директор), Максим Погорелов (заместитель генерального директора и исполнительный директор «Зенита»), Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо»), Алексей Рыскин (спортивный директор «Ростова»), Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА), Ахмед Айдамиров (генеральный директор «Ахмата»).

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Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов.