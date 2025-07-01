РПЛ опубликовала состав членов правления на следующий сезон

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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала в своём телеграм-канале состав членов правления на сезон-2024/2025. Туда вошли Александр Алаев (президент РПЛ), Евгений Мележиков (исполнительный директор), Максим Погорелов (заместитель генерального директора и исполнительный директор «Зенита»), Павел Пивоваров (генеральный директор «Динамо»), Алексей Рыскин (спортивный директор «Ростова»), Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА), Ахмед Айдамиров (генеральный директор «Ахмата»).

РПЛ опубликовала состав членов правления на следующий сезон
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Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов.