Московский "Локомотив" объявил соперников на второй летний сбор.

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Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что 5 июля команда сыграет с "Родиной-2", в этот же день "железнодорожники" проведут товарищеский матч с "Торпедо", а 12 числа сыграют с московским "Динамо".

По итогам сезона-2024/2025 московский "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 53 очка. Напомним, что чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".

Команда Михаила Галактионова вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов турнира "Ростову" со счетом 0:2.