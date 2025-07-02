Президент «Урала»: Селихов должен приехать к нам

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, что вратарь Александр Селихов может продолжить карьеру в екатеринбургском «Урале».

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«Селихов должен приехать к нам. Мы договорились с ним обо всем, но у него есть еще одно предложение не из РПЛ. Если он его не примет, то поедет к нам. Он попросил еще день подумать», — рассказал Иванов в интервью «Матч ТВ».

Александр Селихов стал игроком «Урала» в феврале 2025 года, заключив соглашение до окончания сезона-2024/25. В завершившемся розыгрыше 31-летний голкипер провёл восемь матчей за екатеринбургский клуб и пропустил в них 11 голов.

На данный момент бывший вратарь уральцев оценивается в 900 тысяч евро на футбольном портале Transfermarkt. Также Селихов выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2024 год, за этот период он успел провести 74 игры.