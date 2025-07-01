Воспитанник ЦСКА Заболотный перешел в «Спартак»

Нападающий Антон Заболотный подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

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Соглашение с 34‑летним форвардом рассчитано на год.

— Приветствуем Антона в «Спартаке» и желаем добиться с нашим клубом новых больших побед! — сообщает пресс‑служба «красно‑белых».

Прошлый сезон Заболотный провел в подмосковных «Химках», в 29 матчах МИР РПЛ он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Заболотный — воспитанник ЦСКА, вместе с командой он выиграл Кубок России в сезоне‑2022/23. Ранее он также играл за «Тосно», «Сочи» и «Зенит», с которым стал чемпионом России.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в МИР РПЛ.

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.