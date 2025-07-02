Гладилин считает, что Заболотный необходим «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что нападающий Антон Заболотный будет полезен московской команды, особенно в отдельных матчах.

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Во вторник пресс‑служба «Спартака» сообщила, что Заболотный подписал контракт с московским клубом. Соглашение с 34‑летним форвардом рассчитано на один сезон.

— «Спартак» подписал контракт с Заболотным сроком на один сезон. Это усиление для «красно‑белых»?

— Конечно. Такая позиция нуждалась в укреплении, и Деян Станкович это видел. Две попытки приобрести нападающих у него были, в итоге купили Заболотного. В принципе такой центральный нападающий нужен. Особенно в отдельных матчах он просто необходим. Антон — опытный футболист хорошего класса. Сейчас он находится в отличной форме. Конечно, это усиление для «Спартака». Если Угальде в каких‑то моментах будет выпадать, появится возможность играть по другой тактике с центральным нападающим, — сказал Гладилин «Евро‑Футбол.Ру».

Прошлый сезон Заболотный провел в подмосковных «Химках», в 29 матчах МИР РПЛ он забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Заболотный — воспитанник ЦСКА, вместе с армейской командой он выиграл Кубок России в сезоне‑2022/23. Ранее он также играл за «Тосно», «Сочи» и «Зенит», с которым стал чемпионом России.

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