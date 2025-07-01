Гендиректор «Спартака» прокомментировал подписание Заболотного

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал подписание Антона Заболотного.

— Надеюсь, не последний трансфер. Мы искали большого форварда и решили дать Антону шанс проявить себя в нашей команде. Мы рассматривали разные варианты, но когда приняли окончательное решение, объявили

— Значит ли приход Заболотного, что будете прощаться с кем-то из форвардов? Например, Угальде.

— Нет, не значит, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Заболотный присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт сроком на один сезон.

Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах чемпионата России в составе «Химок». Ранее Заболотный выступал за «Зенит», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.