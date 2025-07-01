Тюкавин рассказал об отношении к видеоиграм

Константин Тюкавин рассказал о своем отношении к видеоиграм.

– Что с CS происходит вообще?

– Завязал.

– Да ладно?

– Ну, не то, что завязал, я особо никогда не любил играть. Мы играли на сборах в Турции. Не знаю, мне как-то не особо интересно. Бывает, если там провести время как-то...

– Ну это больше с командой, один так не сядешь?

– Да, один точно нет. Я покупал ноутбук в то время, когда мы играли, у меня были наушники, но я давно уже не играл.

– Офигеть, и не тянет?

– Вообще нет.

– Условно, если ты вечером будешь садиться [поиграть], Алена может тебе сказать, типа, чувак, я весь день с Теоной, может чуть время проведешь...

– Конечно, может, но не из-за этого, а просто меня самого не тянет ни в CS поиграть, ни в приставку.

– А смотришь сейчас турнир по CS?

– Нет, я вообще не понимаю, как вы это смотрите, что там интересного, как туда флешку кинуть?

– Ну, по стрельбе, как команда играет, они же там придумывают новые страты, подсадки, карты же меняются периодически. Когда CS2 вышла, я особо в нее перестал играть. Я на Доту же перешел, мы сейчас играли весь сезон. Залог успеха «Краснодара», кстати. Сперцян, Кривой (Кривцов), мы на выезде все туры играли на заезде. Когда игра вечером, еще в день игры.

– Ну, я как-то вообще мимо, – сказал нападающий «Динамо» в подкасте Федора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.