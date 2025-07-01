Тюкавин рассказал об отношении к видеоиграм

Тюкавин о видеоиграх: «Завязал, я особо и не любил играть, не тянет ни в CS, ни в приставку. Играли на сборах в Турции, но так особо не интересно»
Константин Тюкавин рассказал о своем отношении к видеоиграм.
– Что с CS происходит вообще?
– Завязал.
– Да ладно?
– Ну, не то, что завязал, я особо никогда не любил играть. Мы играли на сборах в Турции. Не знаю, мне как-то не особо интересно. Бывает, если там провести время как-то...
– Ну это больше с командой, один так не сядешь?
– Да, один точно нет. Я покупал ноутбук в то время, когда мы играли, у меня были наушники, но я давно уже не играл.
– Офигеть, и не тянет?
– Вообще нет.
– Условно, если ты вечером будешь садиться [поиграть], Алена может тебе сказать, типа, чувак, я весь день с Теоной, может чуть время проведешь...
– Конечно, может, но не из-за этого, а просто меня самого не тянет ни в CS поиграть, ни в приставку.
– А смотришь сейчас турнир по CS?
– Нет, я вообще не понимаю, как вы это смотрите, что там интересного, как туда флешку кинуть?
– Ну, по стрельбе, как команда играет, они же там придумывают новые страты, подсадки, карты же меняются периодически. Когда CS2 вышла, я особо в нее перестал играть. Я на Доту же перешел, мы сейчас играли весь сезон. Залог успеха «Краснодара», кстати. Сперцян, Кривой (Кривцов), мы на выезде все туры играли на заезде. Когда игра вечером, еще в день игры.
– Ну, я как-то вообще мимо, – сказал нападающий «Динамо» в подкасте Федора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.