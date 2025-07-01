Глава РПЛ рассказал, какие сценарии могут быть вокруг ситуации с «Торпедо»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, какие сценарии могут быть вокруг ситуации с «Торпедо». Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца московского клуба Леонида Соболева и директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Первой лиги.

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