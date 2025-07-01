Гендиректор «Спартака» назвал задачу команды в новом сезоне

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев огласил задачу, которая поставлена перед московским клубом на сезон-2025/26.

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— Какая задача перед "Спартаком" будет в новом сезоне?

— Победа в чемпионате.

Минувший сезон Российской Премьер-Лиги "Спартак" завершил на четвёртом месте в итоговой турнирной таблице. Сезон-2025/26 в РПЛ для красно-белых начнется домашним матчем против махачкалинского "Динамо". В последний раз чемпионом России "Спартак" становился по итогам сезона-2016/17.