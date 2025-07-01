Мостовой оценил переход Заболотного в «Спартак»

Мостовой - о переходе Заболотного в "Спартак": красно-белым во многих играх не хватало футболиста такого типажа
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил для Rusfootball.info переход Антона Заболотного в "Спартак".
- После того, как "Химки" распались - мы знали, что многие футболисты будут в плюсе, потому что могут свободно переходить в любые команды на правах свободных агентов. Заболотный пригодится "Спартаку" - у них не хватало во многих играх футболиста такого типажа, как Соболев, например. Мы видим, что если ты хочешь выигрывать, то нужны нападающие. "Зенит" из года в год становился чемпионом с таким нападающим, сейчас "Краснодар". Пусть лучше будет много нападающих в команде, чем не будет.