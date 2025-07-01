Алаев: в РПЛ есть угроза целостности соревнований

Угроза целостности соревнований существует в следующем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил президент лиги Александр Алаев.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

"Это самое сложное межсезонье, надеюсь, что оно быстрее закончится и мы переключимся на чемпионат. Понятно, что сейчас самый острый вопрос - с участниками чемпионата. Будем исходить из решений контрольно-дисциплинарного комитета [по ситуации с "Торпедо"). Есть угроза целостности соревнований", - отметил Алаев.

Ранее ТАСС сообщал, что совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант - бухгалтер клуба Ирина Волкова - отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ранее не исключил, что клуб может покинуть РПЛ даже по ходу сезона.