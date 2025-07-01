Селюк: Писарского нужно пожизненно отстранить от футбола

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ заявил, что нападающего «Сочи» Владимира Писарского нужно пожизненно отстранить от футбола.

Ранее появилась информация, что российский форвард обвиняется не только в игре на ставках, но и в «умышленной манипуляции результатом матча».

— Как вы думаете, чем руководствовался футболист, спонсируя ставки на свой же матч?

— Это есть, к сожалению, это делают футболисты и в Испании, и в Италии, и во всех странах такое происходит. Я считаю, что просто федерация должна жестоко наказать, что дисквалификация должна быть, как на допинг.

Там, образно говоря, на два или на четыре года отстранить его, или вообще пожизненно, от этого тогда другие будут бояться. Нужно показательно сделать так два раза, и все на этом закончится.

— Верите ли вы, что сейчас показательно могут исключить «Сочи» из РПЛ?

— Писарского и надо наказать. Клуб-то тут причем? Если какой-то дурак в команде идет и ставит ставку, он и виноват значит.

Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 700 тыс. евро.