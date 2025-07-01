Заболотный выступил с эмоциональным заявлением после перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» Антон Заболотный выступил с коротким эмоциональным заявлением после перехода в московский клуб.

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«Красно-белые, привет! Жду вас на «Лукойл Арене» на первом домашнем матче «Спартака». Один за всех — и все за одного!» — сказал Заболотный на видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Заболотный присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт сроком на один сезон.

Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 встречах чемпионата России в составе «Химок». Ранее Заболотный выступал за «Зенит», ПФК ЦСКА и ряд других российских клубов.