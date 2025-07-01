В РФС ожидают от ФИФА $50 млн

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что РФС должен получить от Международной федерации футбола (ФИФА) ещё около $ 50 млн по программе FIFA Legacy.

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«РФС получил порядка 6 млрд, если переводить в рубли. Около 4 млрд ещё должны получить. Часть средств мы получили авансом», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

FIFA Legacy — программа наследия ФИФА. В 2022-м РФС получил по ней $ 45 млн за проведённый в 2018 году чемпионат мира. Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. В июне сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) и одержала крупную победу над Беларусью (4:1).