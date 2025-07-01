Зарема Салихова высмеяла подписание «Спартаком» Заболотного

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высмеяла переход в команду форварда Антона Заболотного, передает Sport24.

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«Здесь рады каждому. Главное — вовремя проверять зрение, не опаздывать на реабилитационные процедуры и не пропускать завтраки. И добро пожаловать в санаторий «Спартак», — сказала Салихова.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 18 июля.