В «Зените» отреагировали на информацию о сорванном переходе Жерсона из «Фламенго»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с трансфером полузащитника Жерсона из «Фламенго». Ранее СМИ сообщали о срыве перехода 28-летнего футболиста в санкт-петербургский клуб. Подчёркивалось, что хавбек принял предложение саудовского «Аль-Насра».

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