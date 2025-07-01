Легенда ЦСКА раскритиковал реконструкцию стадиона «Пари НН»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Пари НН» нельзя было допускать к старту сезона в Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за реконструкции домашней арены.

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«Как можно было оставлять «Нижний Новгород» в РПЛ без стадиона? Где она будет играть на время реконструкции? Ну как это так, взять и закрыть стадион перед началом сезона? Безобразие, условий нет, инфраструктуры нет. Кто мешает ее развивать?» — заявил Масалитин.

О том, что «Пари НН» начнет сезон-2025/26 в Саранске, сообщалось в середине июня. В августе на стадионе «Совкомбанк Арена» состоится выставка государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате России и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3), однако сумел сохранить прописку в элитном дивизионе благодаря самоликвидации «Химок», ставших 12-ми.