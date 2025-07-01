Футболист ЦСКА сменил игровой номер в честь Майкла Джордана

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров сменил игровой номер в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

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Теперь Абдулкадыров будет выступать под номером 23. Ранее он играл под 51‑м.

— Одна из причин, почему выбрал номер: под 23‑м играл Майкл Джордан — легенда НБА. Также мой день рождения 23 марта, пусть это и не имело большого отношения к выбору, — цитирует слова Абдулкадырова пресс‑служба армейцев.

В прошлом сезоне 20‑летний защитник сыграл четыре матча за ЦСКА и провел одну встречу за сборную России.

Джордан является двукратным олимпийским чемпионом, а также шестикратным чемпионом НБА. В 2009 году Джордана включили в Зал славы баскетбола, а в 2015 году — в зал славы FIBA. Американец завершил карьеру в 2003‑м, сейчас ему 62 года.

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