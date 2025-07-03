Черчесов оценил первый сезон Станковича в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил работу Деяна Станковича в московском «Спартаке», назвав первый сезон не очень нормальным, передает «Матч ТВ».

«Команда не смогла войти во второй круг как надо. Была потеря очков, поэтому, имея тот потенциал, который они показали, сезон сложился не очень нормально», — сказал Черчесов.

«Краснодар» завершил чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» – клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся. 1 июля «Спартак» подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным.