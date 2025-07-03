Черчесов назвал не очень нормальным первый сезон нового тренера «Спартака»

Газета.Ruиещё 2

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил работу Деяна Станковича в московском «Спартаке», назвав первый сезон не очень нормальным, передает «Матч ТВ».

Черчесов оценил первый сезон Станковича в «Спартаке»
© РИА Новости
«Команда не смогла войти во второй круг как надо. Была потеря очков, поэтому, имея тот потенциал, который они показали, сезон сложился не очень нормально», — сказал Черчесов.

«Краснодар» завершил чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» – клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся. 1 июля «Спартак» подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным.