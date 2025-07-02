ЦСКА объявил об уходе хорватского полузащитника

Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил об уходе хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.

© Чемпионат.com

Бистрович дебютировал за ЦСКА в марте 2018 года, затем находился в арендах в турецких клубах «Касымпаша», «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче», голландской «Фортуне Ситтард» и калининградской «Балтике».

Всего у Кристияна 127 матчей, 10 голов и 7 голевых передач за красно-синих. Также в его активе победа в Суперкубке России в 2018-м и Кубке России-2025.

В минувшем сезоне, помимо победы в Кубке России, ЦСКА занял третье место в турнирной таблице МИР РПЛ. Чемпионом стал «Краснодар», серебряным призёром — «Зенит».