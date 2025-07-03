Мостовой о скандалах в российском футболе: «Если человек поступает нечестно, то зло где-то проявится. У многих на первом месте деньги, а не футбол – так все и происходит»
Александр Мостовой порассуждал о скандалах в российском футболе.
«Рано или поздно это должно было произойти. Где-то это копилось. Не у всех же совесть есть. Если человек поступает нечестно, то зло где-то проявится. Мы находимся в этой фазе. Думаю, это не последние скандалы. Трудно решить, когда этого много. Такие истории были всегда, но сейчас их стало много. К сожалению, у многих на первом месте стоит не футбол, а деньги. Так все и происходит», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.