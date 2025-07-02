Защитник Кенни Тете продлил контракт с «Фулхэмом»

Защитник Кенни Тете подписал новое соглашение с «Фулхэмом». Об этом сообщает официальный сайт «дачников».

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Новый договор футболиста с лондонской командой рассчитан до лета 2028 года и предусматривает опцию продления срока действия ещё на один сезон.