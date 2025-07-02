Арбитр Карасев назвал прошедший сезон РПЛ самым неудачным в карьере

Известный арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Карасёв оценил свою работу в прошедшем сезоне. По его словам, минувшая кампания сложилась неудачно. Карасёву 46 лет, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010-го Карасёв является судьёй ФИФА, ранее Сергей работал на матчах Лиги чемпионов УЕФА, чемпионатов мира и Европы.

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«Оцениваю сезон как неудачный для себя. Пожалуй, самый неудачный мой сезон в карьере в РПЛ. Я бы не хотел говорить о причинах, это моё личное мнение. Были травмы мышечные, два раза с игр снимался. Не попал в ритм, нужно было два-три правильных решения, вкатился бы, но не получилось», — приводит слова Карасёва ТАСС.

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».