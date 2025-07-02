«Спартак» думал вернуть Дзюбу

Российский комментатор Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале рассказал, что московский «Спартак» рассматривал вариант с потенциальным возвращением нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.

© Газета.Ru

«Мне вот рассказывали, что в лонг-листе Спартака на позицию центрфорварда притаился… Артем Дзюба! Вот где имиджевая катастрофа нас ждала. Но не случилась», — заявил он.

Дзюба с восьми лет тренировался в академии «Спартака». За основную команду он выступал с 2006 по 2015 год.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.