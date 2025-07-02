«Крылья Советов» арендовали футболиста «Локомотива» Ракова

Нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает пресс‑служба железнодорожников.

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Арендное соглашение без опции выкупа заключено до конца сезона‑2025/26.

Ракову 20 лет, он является воспитанником железнодорожников. В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передач. Всего на счету Ракова 46 игр за основную команду «Локомотива».

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