В «Зените» высказались о большом количестве бразильцев в команде

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о присутствии в команде большого количества бразильцев. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, клуб не ориентируется на конкретную национальность.

«Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин», — заявил Медведев.

В марте главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснился из-за десяти иностранцев на поле в матче против «Рубина». Он признался, что не видит в этом ничего плохого.

На данный момент за «Зенит» играют семь бразильцев. Это Нино, Луис Энрике, Вендел, Дуглас Сантос, Педро, Густаво Мантуан, Роберт Ренан.