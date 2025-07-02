«Крылья Советов» арендовали нападающего у «Локомотива»

Российский нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков перешел на правах аренды в самарские «Крылья Советов», об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Контракт 20-летнего вингера с «Крыльями Советов» рассчитан 30-го июня 2026-го года. Соглашение не включает в себя опцию выкупа контракта.

Всего за основной состав «Локомотива» Раков провел 46 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. Футболист стал победителем молодежного чемпионата России сезона 2023-2024. В РПЛ у игрока 30 матчей, 1 гол и 5 результативных передач.

В итоговой турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» расположились на 10 строчке с 31 очком в активе, «Локомотив» занял 6-ое место (53). Победителем чемпионата России стал «Краснодар» (67).