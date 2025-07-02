В клубе Миранчука высказались о вероятности срыва игры с «Зенитом»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что лично инициировал товарищеский матч с российским «Зенитом». Его слова приводит Sport24.

«Никто не сможет сорвать матч с «Зенитом» в России, потому что это неофициальное мероприятие. Скажу больше: этот товарищеский матч — моя инициатива», — заявил он.

27 июня появилась информация, что Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) однозначно рекомендовала «Сьону», в котором выступает российский полузащитник Антон Миранчук, не ехать в Россию на товарищеский матч с «Зенитом».

Игра состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

В прошлом сезоне 29-летний Миранчук провел за «Сьон» 24 матча, записал на свой счет два мяча и отдал три результативные передачи. «Сьон» по итогам сезона-2024/25 занял девятое место в турнирной таблице.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.