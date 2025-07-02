ЦСКА улучшил условия контракта футболиста Кисляка

ТАСС

Футбольный клуб ЦСКА улучшил условия контракта полузащитника Матвея Кисляка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

ЦСКА улучшил условия контракта футболиста Кисляка
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Текущий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до июля 2028 года.

"Мы улучшили контракт Матвея Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил, - сказал Бабаев. - Но находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем, несмотря на длительный срок контракта, мы готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях. То есть мы здесь гибки".

Кисляку 19 лет, в прошедшем сезоне он провел за ЦСКА 33 матча в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу. Ранее Бабаев сообщил журналистам, что турецкий "Фенербахче" официально общался с ЦСКА о трансфере Кисляка.