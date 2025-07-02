ЦСКА улучшил условия контракта футболиста Кисляка

Футбольный клуб ЦСКА улучшил условия контракта полузащитника Матвея Кисляка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

Текущий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до июля 2028 года.

"Мы улучшили контракт Матвея Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил, - сказал Бабаев. - Но находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем, несмотря на длительный срок контракта, мы готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях. То есть мы здесь гибки".

Кисляку 19 лет, в прошедшем сезоне он провел за ЦСКА 33 матча в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу. Ранее Бабаев сообщил журналистам, что турецкий "Фенербахче" официально общался с ЦСКА о трансфере Кисляка.