В ЦСКА ответили, когда ожидают решение по делу тренера Федотова
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, когда клуб ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего главного тренера команды Владимира Федотова.
"Ждем финального решения. Я думаю, что в течение месяца будет точно", - приводит слова Бабаева ТАСС.
Напомним, в июне 2024 года ЦСКА расторг контракт с Федотовым, после чего тот обратился в палату по разрешению споров РФС. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, РФС обязал клуб предоставить тренеру документы, связанные с его работой. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. В связи с чем тренер обратился с иском к "армейцам" в CAS. Заседание по этому делу прошло 7 марта 2025 года.