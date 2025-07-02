В ЦСКА ответили, когда ожидают решение по делу тренера Федотова

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, когда клуб ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего главного тренера команды Владимира Федотова.

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"Ждем финального решения. Я думаю, что в течение месяца будет точно", - приводит слова Бабаева ТАСС.

Напомним, в июне 2024 года ЦСКА расторг контракт с Федотовым, после чего тот обратился в палату по разрешению споров РФС. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, РФС обязал клуб предоставить тренеру документы, связанные с его работой. 6 августа палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. В связи с чем тренер обратился с иском к "армейцам" в CAS. Заседание по этому делу прошло 7 марта 2025 года.