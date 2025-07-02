Челестини выбирает ЦСКА вместо «Хетафе»: хронология неожиданного поворота

Газета Basler Zeitung до сих пор не может смириться с тем, что герой швейцарского футбола, завоевавший с ФК «Базелем» чемпионский титул и Кубок страны, перебрался в московский ЦСКА.

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Издание публикует хронологию его перехода, стараясь понять, как именно Фабио Челестини оказался в России.

В среду, 28 мая, ФК «Базель» публикует новый выпуск клубного подкаста с Фабио Челестини, в котором он сообщает, что в понедельник после финала Кубка, то есть 2 июня, состоится встреча с спортивным руководством, на которой будет принято решение о его будущем.

Как позже выяснится, речь на этой встрече шла лишь об условиях расторжения контракта между тренером и клубом, действовавшего до конца июня 2026 года, при этом переговоры затянулись. Уже 29 мая, в четверг перед финалом Кубка, Даниэль Штуки получает от Челестини уведомление о том, что тот покинет клуб. Спортивный директор позже это подтверждает. После этого Челестини начинает собирать вещи в своём офисе.

После победы в Кубке, которую из-за инцидента с болельщиками на вокзале Ванкдорф команда отмечает в узком, закрытом кругу, поведение Челестини при прощании с отдельными представителями клуба сразу даёт понять им, что вскоре у «Базеля» будет новый тренер.

21 мая, стало известно, что клуб «Хетафе» интересуется Фабио Челестини на роль нового тренера. Это один из клубов, к которому Челестини испытывает особые чувства: он играл там пять лет, и у него остались хорошие воспоминания. Все кажется логичным и ожидаемым.

13 июня ФК «Базель» официально объявляет, что Фабио Челестини покидает клуб. В тот же день сообщается, что Фабио Челестини «по-дружески» попрощался с сотрудниками клуба.

Это лишь давно ожидаемое официальное завершение процесса. Уже в понедельник после финала Кубка информация об уходе Челестини была однозначной, и СМИ соответствующим образом об этом сообщали. Теперь же контракт официально расторгнут.

Интереснее то, что приходит сначала из Испании, а затем из России: «Хетафе» сменил спортивного директора — и теперь оставляет у руля тренера Хосе Бордаласа, которого связывали с ФК «Севилья». Эта дверь внезапно закрывается — и открывается совершенно другая: 15 июня впервые из России поступает информация, что Фабио Челестини станет тренером ЦСКА Москва. Причем очень уверенно.

Тем не менее, возникают сомнения: у Челестини нет видимой необходимости спешить. Он мог бы подождать и, вероятно, вскоре получил бы другие интересные и прибыльные предложения. Может быть, не летом, но, скорее всего, уже осенью, когда начнут увольнять первых тренеров…