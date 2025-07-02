Сперцян расстроился уходу Смолова из «Краснодара»
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал уход из клуба нападающего Федора Смолова.
«Я с Федей на связи. Он много помогал и подсказывал, создавал атмосферу в команде, поддерживал, делился опытом. Мы с ним остаемся на связи. Я расстроился, что он ушел», - заявил Сперцян «Спорт-Экспресс».
35-летний форвард покинул «Краснодар» в связи с окончанием действия контракта.
В минувшем сезоне Смолов провел 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Российский нападающий - лучший снайпер в истории «быков», он забил 68 голов за 125 игр.
Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Федора Смолова в 1 млн. евро.
«Краснодар» завоевал золото чемпионата России. Это первое чемпионство «быков» в истории.