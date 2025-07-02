Мостовой - о Юране: плохо, что наши футбольные люди не нужны российским клубам

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера "Серик Беледиеспора".

"Всегда возникает один вопрос. Плохо, что наши футбольные люди в данный момент не нужны российским клубам на фоне того, что к нам приезжают проходные иностранцы", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Вчера, 1 июля, российский специалист Сергей Юран был назначен на пост главного тренера турецкого клуба "Серик Беледиеспор". Ранее Юран был главным тренером подмосковных "Химок", "Пари НН", "СКА-Хабаровска" и ряда других российских клубов.

Ранее сообщалось, что российский инвестор Туфан Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого "Серик Беледиеспор". Турецкие СМИ сообщали, что в ближайшее время в турецкий клуб перейдет несколько российских футболистов - например, Кирилл Гоцук, Илья Берковский и Илья Садыгов.