Юрист нецензурно оскорбил футболиста, подозреваемого в ставке на свой матч

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы заподозренного в ставке на свой матч футболиста «Сочи» Владимира Писарского, в своем Telegram-канале нецензурно оскорбил форварда.

Юрист раскритиковал игрока за то, что тот в день игры «Сочи» против «Пари Нижний Новгород» перевел другу крупную сумму.

«Но является ли он виновным и преступником? Нет, не является. Так как нет ни одного доказательства его вины», — заявил Смирнов.

30 июня Metaratings.ru сообщил, что РФС получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке Писарского на свой матч через посредника. Уточнялось, что в день игры футболист перевел поставившему на игру другу крупную сумму. Футболист не отрицает факт перевода, но опроверг то, что сделал это с целью ставки.

РФС ведет расследование в отношении Писарского. Ему грозит пожизненная дисквалификация.