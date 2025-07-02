Стала известна дальнейшая судьба Месси в «Интер Майами»

Лионель Месси и «Интер Майами» работают над новым соглашением.

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Как передает Marca, аргентинец может продлить контракт с американским клубом в любой момент. Действующий договор рассчитан до конца 2025 года, и обе стороны настроены на продолжение сотрудничества и уже ведут соответствующую работу.

Предполагается, что контракт будет продлен минимум на один год.

По словам источника, главная цель для Месси после вылета «Майами» с клубного ЧМ – привести команду к победе в МЛС. Следующий матч «Интер» проведет уже в воскресенье – команда встретится в гостях с «Монреалем».

Сейчас «Интер» занимает шестое место в Восточной конференции, отставая на 11 очков от лидирующей «Филадельфии», но имеет на четыре игры меньше.

Кроме того, Месси, предположительно, примет участие в Матче звезд между лучшими игроками МЛС и звездами Лиги MX. Также на последний месяц лета запланирован Кубок лиг, который Месси уже выигрывал в 2023 году. Руководство «Майами» относится к турниру очень серьезно и рассчитывает побороться за новый титул.

Ожидается, что в «Майами» Месси будет готовится к чемпионату мира 2026 года.